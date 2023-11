Lumezzane contro Legnago. È già uno spareggio salvezza

LUMEZZANE (Brescia)

Dopo aver raddrizzato il morale e la classifica con il blitz esterno in Campionato a Busto Arsizio e aver raggiunto gli ottavi di finale in Coppa Italia battendo ai supplementari l’Arzignano, il Lumezzane è chiamato a superare un autentico test della verità. In effetti alle 16.15 la squadra di Franzini ospiterà al Saleri il Legnago per una nuova prova impegnativa da non fallire per i rossoblù: "Questa è per noi una gara spareggio - è la presentazione del tecnico valgobbino – affrontiamo infatti una nostra diretta concorrente per la salvezza. Una squadra che come noi nell’ultima giornata è tornata a fare punti. Le vittorie con Pro Patria ed Arzignano devono essere per noi un’ulteriore spinta per fare bene e per proseguire sulla strada intrapresa".

È questo l’atteggiamento giusto che può aiutare il Lumezzane a confermare la qualità del suo gioco e dei suoi giovani, compiendo così un altro prezioso passo in avanti contro una rivale diretta pur temibile come il Legnago.