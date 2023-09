Lumezzane-Pergolettese sfida inedita ma di pathos Abbate: "I punti pesano"

CREMA (Cremona)

INSIDIOSA TRASFERTA per la Pergolettese che oggi pomeriggio alle ore 16,15 affronta il neopromosso Lumezzane in uno dei tanti derby lombardi in programma in questa stagione nel campionato di lega pro. La formazione cremasca reduce dall’esaltante vittoria di lunedì al Voltini nel posticipo con la Pro Sesto cerca in terra bresciana conferme e punti. Il largo successo con i brianzoli ha dato tanta autostima agli uomini di mister Abbate che in questa settimana di allenamenti al Bertolotti hanno lavorato con intensità per preparare al meglio questa ostica gara lontano da Crema. Stando alle indicazioni della vigilia il trainer gialloblù dovrebbe riproporre il collaudato modulo 3-5-2 che nella gara di esordio ha funzionato alla perfezione mettendo in crisi la Pro. A presentare la sfida con i bresciani il tecnico della Pergo Matteo Abbate: "Ci aspetta una partita difficilissima, dovremo giocare con attenzione e grande determinazione per riuscire a strappare un risultato positivo. Il Lumezzane è un’ottima squadra e in casa farà di tutto per regalare una gioia ai propri tifosi. Noi stiamo bene,sarà fondamentale avere l’approccio giusto e essere sul pezzo per tutti i novanta di gioco cercando di non avere cali di concentrazione" conclude l’ex mister del Piacenza.

Raffaele Sisti