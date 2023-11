Lumezzane sprecone. Il Novara alla fine pareggia

LUMEZZANE (Brescia)

Ancora un pareggio interno molto amaro per il Lumezzane che viene raggiunto dal Novara in pieno recupero per l’1-1 finale. I valgobbini raccolgono i frutti della loro pressione al 6’ della ripresa, con una secca sventola di Spini che sembra aprire la strada verso la vittoria ai rossoblù. I locali, nonostante una traversa colpita da Taugourdeau su punizione, non riescono però a chiudere la gara e i piemontesi possono così credere nel pareggio che arriva al 1’ di recupero, quando Calcagni, dal limite, trova il pari. Questa sera (alle 20.45) Pergolettese-Padova completerà il programma della quindicesima giornata.

Classifica: Mantova 35 punti; Padova 32; Triestina 30; Pro Vercelli, Vicenza 25; Virtus Verona 24; Atalanta 23; Trento 22; Giana Erminio 21; Renate 20; Legnago Salus, AlbinoLeffe 19; Lumezzane 18; Arzignano 17; Pergolettese 16; Pro Sesto 15; Pro Patria 14; Alessandria 12; Novara, Fiorenzuola 10.

Luca Marinoni