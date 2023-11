Luminare della pediatria verso il pensionamento. Una carriera di 42 anni iniziata al "Salesi"

Un luminare della Pediatria che ha contribuito a portare fondi per la ricerca e a lasciare una impronta nel campo della gastroenterologia. Sta per andare in pensione il professore Carlo Catassi, 70 anni, medico specialista con una carriera di 42 anni alle spalle iniziata nel 1981 all’ospedale Salesi. Già professore ordinario di Pediatria alla Politecnica delle Marche, direttore della Clinica Pediatrica del Salesi e direttore della Scuola di Specializzazione in Pediatria sempre all’università marchigiana Catassi ha fatto la storia in ambito medico. La sua collaborazione internazionale ha coinvolto il Massachusetts General Hospital for Children di Boston, negli Stati Uniti, dove ha lavorato a stretto contatto con scienziati di fama mondiale. L’interesse principale di ricerca di Catassi è stato rivolto alla malattia celiaca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti epidemiologici e clinici. Autore del primo lavoro al mondo sull’efficacia dello screening della celiachia nella popolazione generale, pubblicato sulla "Lancet". Grazie al suo contributo, il 13 settembre scorso, è stata approvata in Italia la legge sullo screening per il diabete tipo 1 e la celiachia nella popolazione pediatrica, rendendo l’Italia il primo Paese al mondo ad adottare una legge per lo screening sistematico di queste patologie.