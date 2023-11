Luminarie, musica e spettacoli: "Corinaldo accende il Natale"

Corinaldo accende il Natale. Spettacoli dentro e fuori il teatro, selfie station e naturalmente la cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia. C’è fermento nella cittadina gorettiana per l’appuntamento più atteso dell’anno dai piccini di oggi e, perché no, quelli di ieri. Via ufficiale il primo dicembre con l’accensione delle luminarie e del magnifico albero fino al 7 gennaio. Il Natale da favola di Corinaldo si svilupperà per le vie e le piazze del centro storico, dove vivranno animazioni e spettacoli per le famiglie tra i profumi delle castagne e del vin brulè circondati dalla musica. Tante le idee regalo che si potranno acquistare nelle botteghe e nei mercatini di Natale nei giorni festivi. Anche il teatro Goldoni sarà un Christmas point dove saranno messi in scena, concerti, spettacoli, film per tutte le età, mentre in biblioteca si avranno letture, laboratori e tante occasioni di incontro e festa. Tra le novità delle festività 20232024 la magia della vera Casa di Babbo Natale, dove si potrà scrivere la letterina con i desideri e aiutare gli elfi nel laboratorio. La famosa scalinata sarà ornata dalle installazioni luminose, vere e proprie selfie station per avere un ricordo unico di una giornata a Corinaldo. L’animazione si intensificherà poi domenica 3 dicembre, nei giorni del ponte dell’Immacolata (8, 9, 10 dicembre) e domenica 17 dicembre.