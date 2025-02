Luna Academy, trasferta a Firenze: promuove Ancona a "Danzainfiera 2025"

Luna Academy e La Luna Dance Center saranno presenti a ‘Danzainfiera 2025’, la più importante fiera europea dedicata alla danza, con l’obiettivo di promuovere la formazione professionale coreutica e gli eventi internazionali organizzati ad Ancona e nelle Marche.

Da oggi a domenica alla Fortezza da Basso di Firenze ci saranno 130 espositori, di cui 50 dall’estero, circa 7.500 ballerini e circa 50 scuole.

Nel proprio stand espositivo Luna Academy presenterà il suo corso professionale per danzatori ‘Insegnante di danza’, autorizzato dalla Regione Marche e riconosciuto con la qualifica europea EQF 5. La Luna Dance Center, invece, promuoverà le sue iniziative artistiche e formative, tra cui il Conero Dance Festival, realizzato in collaborazione con il Comune di Ancona. Questi progetti, ormai consolidati, attraggono da anni ad Ancona danzatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, contribuendo a rendere la città e la regione un punto di riferimento nella formazione coreutica e nell’offerta culturale e turistica.

"Danzainfiera rappresenta un’occasione preziosa per ampliare ulteriormente la visibilità di questi progetti e per far conoscere le opportunità che offriamo ai giovani talenti della danza - dice Cristiano Marcelli, direttore didattico del corso professionale e Direttore artistico del festival -. L’obiettivo è consolidare il ruolo di Ancona come polo di riferimento per la formazione coreutica, attirando sempre più artisti e studenti dall’Italia e dall’estero".

Luna Academy inoltre organizzerà audizioni e open class con Pau Aran Gimeno e Martina Toderi, figure di spicco nel panorama della danza, docenti nel corso professionale. Luna Academy assegnerà borse di studio per il corso ‘Insegnante di danza’ (1.000 euro ciascuna).

La Luna Dance Center, invece, offrirà borse di studio per i prossimi workshop internazionali che organizzerà ad Ancona: 11:11 Dance Intensive (2 marzo), CDF Camp (8-12 luglio), Wuppertanz: (15-20 luglio).

A questi si aggiunge Creation In The Land a Bracciano (22-24 agosto). Sono esperienze formative di alto livello che offrono ai danzatori opportunità concrete di crescita e di networking internazionale. Info https://linktr.ee/lalunacommunity.