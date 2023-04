"Luna al Passetto", come un inno alle bellezze della nostra città

Splende, ma in musica, una ‘Luna al Passetto’. Si intitola così il brano del cantautore anconetano Jimmiloom, al secolo Simone Bortoluzzi, che potrebbe diventare un piccolo inno della città, tanto è legato ai suoi luoghi più caratteristici. A cominciare dal Passetto, dove tutto è nato. "L’ispirazione è venuta dall’incontro con il noto artista Umberto Mancinelli, che stava dipingendo quel luogo, seduto davanti alla sua tavola di colori. Non lo conoscevo. Mi disse: le canzoni dei ragazzi non le capisco, soprattutto i testi. Poco dopo ho scritto il brano, che parla di Ancona in modo allegro, anche perché l’idea iniziale era quella di far parlare i giovani. La nostra città si accende d’estate, in luoghi frequentati dai ragazzi, come il Corso e il Passetto. Cito anche il Teatro delle Muse, che rappresenta l’aspetto culturale di Ancona". Dal punto di vista musicale Jimmiloom spiega che "è una canzone molto orecchiabile, pop, in stile Sanremo degli ultimi anni. In questa edizione mi è piaciuto Tananai. Lui racconta una storia d’amore durante la guerra, io un incontro romantico sulla scalinata del Passetto, dove una coppia ha con sé una bottiglia di vino". E magari pure ai turisti: "L’idea è fare un videoclip che potrebbe quasi fare da ‘spot’ per la città, in quanto conterrebbe molte delle sue belle cose. La canzone racconta di come ci leghiamo affettivamente a certi luoghi. Nel ricordo vengono fuori i motivi per cui Ancona è importante, e questo vale sia per i giovani sia per gli anziani. I primi, poi, sono affascinati nel vedere come era la città una volta. L’ho provato io stesso, visitando una mostra sulla vecchia Ancona al Museo della Città". Jimmiloom, per inciso, non concorda con chi continua a dire che "ad Ancona non si fa mai niente". "Non è vero. Noi giovani ci sentiamo coinvolti nella vita della città, e possiamo tirare fuori qualcosa di buono".

Raimondo Montesi