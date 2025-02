L’Uncem: "Chiarezza sugli investimenti"

E’ l’Uncem Marche (Unione dei Comuni e comunità montane) a chiedere chiarezza sugli investimenti della Beko, salvaguardia dei posti di lavoro e misure di sostegno per il territorio prima della prossima riunione del Mimit in programma lunedì. "La situazione presenta aspetti contrastanti – osserva -. Per le Marche, e in particolare per Comunanza, si intravedono piccoli segnali positivi. La decisione di non chiudere il sito produttivo rappresenta un elemento di speranza per il tessuto economico e sociale dell’area. Tuttavia, restano interrogativi cruciali su investimenti, esuberi, strategie di sviluppo futuro".

Il presidente di Uncem Marche Giuseppe Amici aggiunge: "Chiediamo piena chiarezza sulla distribuzione dei 300 milioni di euro di investimenti annunciati da Beko. È fondamentale che le risorse siano finalizzate all’innovazione produttiva e alla creazione di valore a lungo termine".

"La situazione di Fabriano appare più critica, con circa 350 esuberi previsti - sottolinea il vicepresidente Giancarlo Sagramola -. Servono interventi tempestivi e concreti per tutelare il tessuto economico locale e le centinaia di famiglie coinvolte. Il Governo deve mettere in campo misure di sostegno adeguate, affiancate da un piano di reindustrializzazione mirato".