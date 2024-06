L’Under 17 si gioca l’ingresso in finale. Vietata la trasferta a San Benedetto

Con una società e un presidente che latitano ormai da settimane, l’under 17 nazionale dell’Ancona scende in campo domani sera al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto alle 20.30 per affrontare in gara unica l’Avellino. Le Marche, infatti, ospitano le fasi finali dei campionati di calcio giovanili – sono ben undici gli scudetti in palio, dall’under 18 professionisti, all’under 17 di serie A e B, all’under 17 di serie C che interessa, appunto, i baby dorici, a tutti gli altri – e l’Ancona potrà dunque provare ad accedere alla finale giocando non lontano da casa, a San Benedetto. L’altro quarto di finale è quello che si disputa tra Renate e Cesena sempre domani, ma allo stadio Della Vittoria di Tolentino. Sono semifinali in gara unica, le due finaliste saranno le vincenti tra Ancona e Avellino da una parte e Renate e Cesena dall’altra, e si contenderanno lo scudetto under 17 di serie C martedì prossimo, 18 giugno, alle 20 sempre al Riviera delle Palme.

Nel caos societario in cui s’è ritrovata nel giro di poche settimane, l’Ancona che ai quarti di finale ha eliminato il Benevento, stavolta cerca gloria contro l’Avellino, pronta a giocarsi il tutto per tutto per provare a conquistare il pass per la finale. Stavolta, però, dovrà farlo senza il sostegno del suo pubblico, quella curva nord che in gesto di solidarietà con chi, al pari di tutta la città, è rimasto tradito e ferito da quanto successo il 4 e 5 giugno, s’è fatta sentire a sostegno dei giovani dorici, giorni fa, proprio contro il Benevento.

La Figc, infatti, ha reso noto che "in ottemperanza al provvedimento del prefetto di Ascoli Piceno del 12 giugno 2024 è inibita la distribuzione al pubblico dei biglietti per la gara di semifinale del campionato under 17 serie C Ancona-Avellino, in programma domenica 16 giugno con inizio alle 20.30 presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. All’impianto potranno accedere esclusivamente il personale di servizio, gli ospiti della Figc e i giornalisti accreditati", ha precisato la Federcalcio.

Evidentemente il seguito di tifoseria che ha avuto l’Ancona under 17 nell’ultimo confronto ha messo in allarme il prefetto di Ascoli che, per evitare problemi di ordine pubblico, ha deciso che la partita si disputerà a porte chiuse. Anche senza pubblico, però, la squadra di mister Lorenzo Bilò sa che può centrare un traguardo storico, nonostante tutte le vicissitudini societarie del momento, e in linea con il recente primato e conseguente promozione della squadra Primavera.