Lunedì tavolo al Mimit e sciopero dei lavoratori

Sciopero e presidio. Sono queste le decisioni assunte dei sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Carta regionali e la Rsu dei siti di Fabriano del Gruppo Fedrigoni. Il 4 novembre in concomitanza con l’incontro previsto al ministero delle Imprese e del Made in Italy "i lavoratori marchigiani del Gruppo Fedrigoni saranno in sciopero", annunciano i sindacati. "In merito al presidio dei lavoratori presso il Mimit, ci siamo immediatamente attivati per le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed organizzando i mezzi necessari per la trasferta a Roma, iniziando a raccogliere le adesioni", ricordano le parti sociali. Questa la road map scaturita il giorno dopo la nuova riunione del Tavolo sul lavoro convocato l’altro giorno a Fabriano e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo (foto), dell’assessore regionale Stefano Aguzzi e del presidente Anci Marche, Marco Fioravanti. Una riunione nella quale è stata ribadita la richiesta di ritirare l’apertura del licenziamento collettivo in modo tale da avere più tempo per trovare un accordo. Fedrigoni ha già proposto un ’pacchetto’ di 180 opportunità di lavoro (oltre 100 nelle Marche) e prepensionamenti.