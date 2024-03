Lungomare, controlli sosta: ora arriva il targa system

Sosta sul lungomare, arriva il parking scanner. I controlli saranno effettuati dagli ausiliari gestiti da Senigallia Servizi. Una vera e propria novità sulla spiaggia di velluto dove da questa estate, si potrà sostare sulle strisce blù, inserendo nei parchimetri il numero di targa.

Questo consentirà agli ausiliari di effettuare un controllo capillare delle auto in sosta sul lungomare, attraverso il targa system: attraverso il lettore di targhe e il riconoscimento di queste ultime, che avviene tramite telecamere Ocr, esegue il controllo degli accessi. Non sarà più quindi necessario disporre di un ticket ma sarà sufficiente avere registrato la propria targa nel sistema. Non sono previsti aumenti e il costo della sosta sul lungomare resterà invariato. Un sistema che potrebbe essere a breve allargato a tutta la città, dove spesso alcune aree restano ‘franche’, in quanto il personale addetto al controllo è insufficiente per coprire, con il sistema attuale, un area molto vasta.

Una vera e propria rivoluzione dei parcheggi quella che sta mettendo in atto la Giunta Olivetti, che si sta adoperando per avviare i lavori all’ex Iat, destinato a diventare un parcheggio multipiano a servizio di città e lungomare. Questa settimana sono partiti i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio a raso in Strada Settima, al Cesano, zona nord di Senigallia. Un’opera che sarà utile soprattutto d’estate poiché vicina al lungomare Mameli (ponente): potrà evitare ai numerosi villeggianti di accedervi con l’auto lasciando il proprio mezzo in un’area distante appena 200 metri dal mare.

A fine lavori ci saranno circa 100 posti auto in più e avrà anche due colonnine di ricarica per le autovetture elettriche. Il costo ammonta complessivamente a 560 mila euro ed è stato finanziato prevalentemente con oneri derivanti da opere di urbanizzazione. Sono iniziati anche i lavori di riqualificazione del "Parcheggio della Pesa" (largo Cesarini da Senigallia ndr) in Viale Leopardi. L’intervento il cui costo ammonta complessivamente a 457mila 658 euro, I lavori consistono nel rifacimento dell’impianto fognario delle acque bianche, nella realizzazione di un camminamento pedonale largo tre metri accanto le mura urbiche, finalizzato alla loro valorizzazione e nella realizzazione di una fascia verde adibita a rain garden (avvallamento naturale preposto alla raccolta dell’acqua piovana) preposta a separare il parcheggio da Via Leopardi.