Lungomare di Ancona, pavimentazione a pezzi

L’assessore Manarini sul lungomare di via XXIX Settembre al centro delle polemiche

Ancona, 13 marzo 2023 – Cantiere finito, lavori ancora a metà. È quanto emerge se si passeggia verso il lungomare da via Marconi a via XXIX Settembre. La splendida cornice di Porta Pia trasuda una certa sciatteria, se guardiamo a terra. "C’è qualche segno di muffa già a due mesi dal termine di un cantiere infinito" riferisce un residente del rione al Carlino, dopo aver inoltrato foto e video. "Il cemento si scortica, in particolar modo vicino alla pavimentazione". Una pavimentazione "a metà, dato che nei pressi della balaustra sembra non ultimata né realizzata ad hoc".

Il Carlino ne aveva già scritto circa due mesi fa. Eravamo andati sul posto, constatando, in effetti, quanto ci viene ancora segnalato. L’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini aveva assicurato: "Chiederemo i danni". E ancora: ""È vero, la balaustra ha dei difetti che abbiamo visto anche noi del Comune e che abbiamo già contestato alla ditta che ha effettuato i lavori. C’è un contenzioso aperto". Ad oggi, la situazione è ancora così. Lo scorso 17 febbraio, Manarini aveva anche sottolineato come, a onor del vero, la ditta non avesse terminato il collaudo "e in questa fase dovrà riparare a tutte le cose che non vanno. Io stesso mi sono accorto dei problemi. Sia la direzione dei lavori che il responsabile del procedimento sono stati avvisati e la questione è stata segnalata. Ora le cose sono due – aveva chiarito – o la ditta interviene, o lo farà il Comune decurtando però parte dei costi che deve pagare all’impresa. Servono a questo le fideiussioni che si chiedono ad inizio lavoro, proprio per non trovarsi a lavori mal eseguiti e rimetterci di tasca nostra".

"Complimenti a chi ha realizzato i lavori, proprio una bella roba! Mancano le mattonelle e i lavori sono stati appena fatti e pagati dai cittadini di Ancona" urlano i cittadini. I lavori per valorizzare la passeggiata sono costati un milione di euro e sono iniziati a dicembre di due anni fa. L’incompiuta – per così dire – faceva parte del bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, insieme al restyling degli Archi e di piazza del Crocifisso. La prima parte dei lavori, dalla Banca di Italia fino ai giardinetti di Porta Pia, è terminata con la sostituzione della balaustra, una nuova pavimentazione e un’area con nuove panchine. Attorno a Porta Pia andrà sistemata la parte dei giardini dove sono state tolte le reti arancioni del cantiere, che a gennaio era pressoché fermo e ha fatto a lungo discutere l’opinione pubblica. Il progetto prevede anche una nuova illuminazione del waterfront che interesserà il tratto completo dalla Banca di Italia fino a Porta Pia con un impianto ad alta efficienza energetica.