Lungomare, riaprono i locali: manca il personale per l’estate

La spiaggia di velluto si prepara all’estate, aprono i primi locali sul lungomare. La stagione sta per entrare nel vivo e c’è già chi è pronto ad apparecchiare i tavoli sulla spiaggia come ‘Hostaria l’angolino sul Mare’, il ristorante vista Rotonda molto apprezzato anche dai vip di passaggio in città ha aperto ieri la stagione 2024 con un menù tutto nuovo.

Ha riaperto il 26 febbraio ‘La Madonnina del Pescatore’, il ristorante due Stelle Michelin dello chef Moreno Cedroni che quest’anno compie 40 anni. Aprirà invece il 30 marzo il ristorante Tre Stelle Michelin Uliassi.

Il lungomare Dante Alighieri si è arricchito di un nuovo locale, aperto lo scorso 12 febbraio: è il Wasa Sushi, che vanta una location storica come quella dell’ex Sugar, locale che per decenni è stato il salotto buono del lungomare di levante.

A restare aperti anche nei mesi invernali sono Tajamare e Scalo Zero, entrambi sul lungomare Marconi che vantano un menù vario pronto a proporre nuovi piatti in vista della stagione estiva. Come loro anche il Mascalzone, bar restaurant sul lungomare Dante Alighieri.

Non ci sarà il ristorante Qubetti che per anni è stato il ritrovo di moltissimi giovani della città. Ma nei giorni scorsi sono stati diversi i locali che hanno alzato le serrande per iniziare le operazioni di pulizia in vista della Pasqua, che da tradizione apre la stagione estiva in città.

Ma anche a Senigallia, come in molte altre città turistiche d’Italia è sempre più difficile trovare personale per la stagione estiva: nell’ultima settimana sono infatti numerose gli annunci pubblicati sui social dai vari ristoratori che chiedono l’invio di un curriculum a quanti desiderano candidarsi come baristi, camerieri, ma anche cuochi e bagnini. Sono queste le figure più ricercate per cui è già partita la selezione.