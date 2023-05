Lungomare, scatta la sosta a pagamento

Da domani scatta la sosta a pagamento anche sul lungomare e la mappa dei parcheggi blu in tutta la città diventa al completo. Dal primo giugno entreranno in vigore i parcheggi a pagamento su tutti i 14 km di lungomare e sulle vie limitrofe. Confermata anche la fascia oraria, che già lo scorso anno era stata estesa fino alla mezzanotte. Dunque da domani parcheggiare sul litorale, da Cesano a Marzocca, bisognerà pagare dalle 8 del mattino fino alla mezzanotte, di tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre. Confermate anche le tariffe orarie per il lungomare (più care rispetto a quelle del centro storico) che sono di 1,20 euro all’ora con sosta minima di un’ora fino alla tariffa giornaliera di 8 euro. Per pagare la sosta sul lungomare sono installati numerosi parchimetri oppure si può utilizzare l’apposita app moneygo con cui regolare la sosta direttamente dal proprio telefonino. Attenzione però perchè i tiket dei parcometri del lungomare non sono validi per la sosta in centro e viceversa.

Nel centro storico infatti la sosta sulle strisce blu si paga dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 19,30, escluso i giorni festivi. In centro inoltre, la tariffa minima è di un quarto d’ora e la tariffa oraria è di un euro e pagando dalla app la prima mezz’ora di sosta in centro è sempre gratuita. Da domani scatta il pagamento anche per quattro maxi parcheggi a ridosso del mare dove si paga la sosta giornaliera al prezzo di 3 euro: si tratta dell’area ex Sacelit, nella zona del porto antistante la banchina F. Rosi, di Villa Torlonia a nord, nell’area parco Saline-Pattinodromo a sud e nella zona del Ciarnin.

Intanto complice il bel tempo, è già partita la stagione balneare con la relativa ordinanza che disciplica cosa è lecito fare e cosa non in spiaggia e lungo l’arenile. I bar in spiaggia possono restare aperti tutti i giorni fino alle 21.30 ma sono previste diverse deroghe. I gestori dei bar avranno la possibilità di restare aperti fino alle 3 di notte in 9 date stabilite dal Comune (le prossime sono il 10 e il 24 a giugno, 1 e 29 luglio, 5, 14 e 26 agosto e 9 settembre) in aggiunta ad altre 10 serate, che potranno scegliere previa comunicazione al Comune, in cui restare aperti fino a mezzanotte.

Fermo restando che è sempre consentito percorrere la passerella per accedere alla battigia, è vietato accedere agli stabilimenti balneari dalla 24 alle 5 del mattino e sempre gli stabilimenti balneare potranno aprire ai clienti dalle 7 alle 21,30.

Giulia Mancinelli