Lungomare, sosta a pagamento dal 15 giugno

Dal 15 giugno riparte la sosta a pagamento sul lungomare, prezzi invariati. In questi giorni sono in corso i lavori di rifacimento delle strisce sul lungomare, il prezzo dei parcheggi è invariato ormai da dieci anni. La sosta ha un costo di 1,20 euro all’ora, con tariffa non frazionabile, fino a 8 euro al giorno. La stessa tariffa è applicabile anche ai parcheggi a ridosso del lungomare dove sono presenti le strisce blù. Si tornerà a pagare la sosta anche nei parcheggi scambiatori, dove il costo è di tre euro al giorno. Si tratta delle aree ex Sacelit Italcementi, quello di Villa Torlonia a nord, e l’area parco Saline-Pattinodromo a sud e oltre a quello nella zona del Ciarnin. Il parcheggio è a pagamento dalle 8,30 alle 24. Il costo della sosta sul lungomare è superiore rispetto al centro storico dove si paga dalle 8,30 alle 19,30, esclusi i giorni festivi.

In centro inoltre, la tariffa minima è di un quarto d’ora e la tariffa oraria è di un euro e pagando con l’app la prima mezz’ora di sosta in centro è sempre gratuita. I controlli sul lungomare saranno effettuati quest’anno dagli ausiliari di Senigallia Servizi che, muniti di tele laser provvederanno ad sanzionare le auto sprovviste di ticket o con un orario scaduto. Un modo per garantire un controllo capillare.