Lungomare Vanvitelli, ma quale decoro?

Grandi eventi, dalle feste al G7 Salute: tutto per attirare turisti e visitatori, ma sul decoro l’amministrazione comunale sta latitando. Ecco in quali condizioni versa il Lungomare Vanvitelli, una delle vie più frequentate dai turisti quando si devono spostarsi in centro storico. Rifiuti, manutenzioni ordinarie dimenticate, verde pubblico in stand-by. Lungomare Vanvitelli oggi particolarmente brutta a vedersi tra percorsi stradali transennati, caos traffico, asfalto al posto dei sampietrini e così via. Passata via della Loggia si arriva proprio sul Lungomare Vanvitelli e le cose da sistemare sarebbero tantissime. A partire dalla cura dei dettagli. I rifiuti buttati a terra la fanno da padrone; Anconambiente fa ciò che può, forse troppo poco, per pulire via l’inciviltà della gente. Vicino all’ingresso posteriore della Polmare, davanti all’Hotel Palace da mesi c’è una piccola cabina che protegge i contatori delle utenze del corpo di polizia; la copertura è stata divelta ed è ridotta in pessime condizioni, piena di ruggine colata a terra e tutto attorno escrementi di piccioni.

Sempre davanti all’hotel Palace, dove ci sono i cassonetti della differenziata e in quel tratto sul marciapiede le erbacce sono cresciute abbastanza da creare sorpresa. Erbacce e rifiuti abbandonati a terra – lattine, cartacce, cicche di sigarette, bottiglie di plastica ecc. - e un senso generale di poca cura che prosegue fino alla vergogna del sito archeologico del Porto Traianeo.