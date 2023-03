L’università a un bivio "Non ci sono studentati, così siamo penalizzati"

Ancona, la sua università e un rapporto mai sbocciato. Una delle carenze principali, come sottolineato dallo stesso Magnifico Rettore, Gian Luca Gregori, sono gli studentati e in generale gli alloggi per gli iscritti all’Università Politecnica delle Marche: "A livello di graduatorie nazionali il nostto ateneo è penalizzato proprio alla voce alloggi e questo incide in maniera negativa sul nostro livello, altrimenti molto elevato. Perdiamo posti a causa del gap sugli studentati – spiega Gregori – ma come lei sa l’università dovrebbe occuparsi espressamente di didattica, corsi e aule e di ricerca, laboratori e affini. Per tutto il resto le competenze sono altrui, noi non possiamo fare nulla, se non assistere preoccupati a un settore che non si muove. Con chi ce l’ho? Non è una ramanzina, ci mancherebbe, il mio è solo un appello accorato a chi di dovere, agli enti preposti e alla politica". Gregori fa anche il nome dell’Erdis, l’ex Ersu, a cui spetta la competenza degli studentati. Dopo aver inaugurato lo splendido sito ex convento di San Francesco in centro storico, ormai svariati anni fa e prima del Covid, poco o nulla si muove sul fronte dell’ex Caserma Fazio, sempre nella stessa zona del Guasco-San Pietro. Per quanto concerne le istituzioni, Regione e Comune, ognuno per le loro possibilità, avrebbero la possibilità di incidere.

I conti per le università italiane sono tutti in rosso, Ancona sembra essersela cavata leggermente meglio di altre, ma la necessità di risparmiare è al centro della politica manageriale dell’ateneo dorico. A partire dalla necessità di andarsene dalla sede attuale del Rettorato, quella di via Menicucci prestata, o meglio affittata a caro prezzo dal gruppo Intesa-San Paolo: "Ogni anno affittare questa sede ci costa 250mila euro, speriamo di potercene andare nella nostra casa al più presto possibile, preferibilmente prima della fine del 2025 – aggiunge Gregori che poi fa anche un accenno al vecchio Rettorato, pronto non prima del 2026, ma più realisticamente del 2027 – L’arrivo dell’onorevole Guido Castelli alla guida della struttura commissariale per il sisma del centro Italia ha dato nuovo e decisivo impulso allo sblocco del progetto e del finanziamento per la profonda ristrutturazione del Rettorato di piazza Roma. Le cose si stavano impantanando, adesso abbiamo il via libera per presentare il piano. Finalmente le risorse ci sono. E negli uffici amministrativi di via Oberdan magari ci metteremo un nostro studentato".

