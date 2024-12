L’Università accoglie i futuri specialisti

L’Università Politecnica delle Marche, nel suo impegno rivolto al percorso formativo di futuri specialiste e specialisti di area medica e sanitaria, ha organizzato il ‘Welcome Day’, un momento importante per accogliere oltre 200 iscritte e iscritti alle Scuole di Specializzazione e per presentare, a coloro che stanno per terminare il corso di laurea, le varie specialità. Sono molteplici le strade possibili da intraprendere, terminato il ciclo di studi, come sono molteplici le competenze richieste: si spazia dal lavoro nelle sale chirurgiche, al rapporto con i pazienti nelle loro diversità di genere e di età, all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, fino alla gestione efficace delle emergenze. Il Welcome Day delle Scuole di Specializzazione si è svolto presso l’Auditorium Montessori (Polo Murri) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univpm: "L’augurio è quello di intraprendere questo nuovo percorso con entusiasmo, consapevoli che saremo al vostro fianco – ha affermato il Rettore della UnivPm, Gian Luca Gregori – supportandovi, qualunque sia il vostro campo di applicazione, medico, chirurgico o dei servizi". Tanti gli ospiti intervenuti, in particolare il direttore sanitario dell’azienda di Torrette, Claudio Martini, e Simone Pizzi, il presidente del Consiglio comunale, nonché medico del Salesi. Pizzi ha manifestato la gratitudine nei confronti dei neo specializzandi che si formeranno nelle strutture ospedaliere della città, sottolineando che "i mutamenti in atto nella nostra società impongono una rivisitazione del rapporto tra il cittadino e il professionista della salute".