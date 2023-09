L’Università popolare pronta a riaprire le aule. Ripartiranno i laboratori. Martedì l’inaugurazione

Buone notizie per la cultura e la formazione: l’Università Popolare di Fabriano riapre le aule. Ripartiranno gli storici laboratori ma anche dei nuovi corsi. "L’inaugurazione del nuovo anno accademico aperto a tutta la città – spiegano gli organizzatori - è previsto per martedì della prossima settimana al complesso monumentale San benedetto". Per iscrizioni ed informazioni sui nuovi corsi e su tutte le lezioni è possibile scrivere alla mail: [email protected]