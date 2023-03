L’"Universo femminile" colora il parcheggio

Via VIII Marzo, "l’Universo femminile" per colorare il parcheggio a gradoni. E così, Frida Kahlo, Rita Levi Montalcini, Marilyn Monroe, Anna Frank, Madre Teresa di Calcutta, Lady D potrebbero essere alcune delle donne che "si affacceranno" nei prossimi giorni dalle mura dell’area di sosta, nell’ambito di un progetto di riqualificazione ideato e finanziato dall’artista Alberto Domesi.

Un omaggio alla donna lungo la strada che ne celebra l’odierna Giornata internazionale. Il Comune di Falconara ha concesso la sua collaborazione mettendo a disposizione il parcheggio, dove prenderà forma un progetto davvero originale. Le mura di ogni gradone saranno ripulite e tinteggiate e, sul lato più vicino alla strada, saranno posizionati pannelli in plexiglass da 1,8 metri di altezza e 1,8 di larghezza: ognuno riprodurrà l’immagine di un personaggio femminile in stile pop art, con accanto una frase e una scritta colorata. La realizzazione si svolgerà in due fasi: nella prima verrà stasa una vernice coprente in maniera da uniformare lo sfondo su cui verranno posti i pannelli, nella seconda saranno installati i quattro pannelli.

I lavori si concentreranno nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo e del 2 aprile, dalle 9 alle 18. La partecipazione al progetto sarà aperta a tutta la cittadinanza, in particolare ai bambini: nella giornata di sabato 18 marzo, in particolare, due scolaresche delle elementari potranno divertirsi con i colori per tinteggiare le mura. I lavori dovrebbero completarsi il 2 aprile, con la presentazione del progetto che, spiega l’artista falconarese Alberto Domesi, "prende le mosse dal concetto di ‘felicità’. La felicità è la sintesi dell’insieme dei desideri che ogni essere umano può avere. I quattro colori che fanno da sfondo al quadro sono i quattro colori delle stampanti: combinandoli tra loro si ottengono tutti gli altri colori".