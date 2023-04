Luogo condiviso per professionisti e piccole aziende: spese abbassate

Ecco il nuovo progetto di Co working & co_office nato dalla collaborazione tra Fondazione Carifac e Pragma di Teodora Gavioli, già community manager del Fhub coworking. Ha sede in centro, in via Gioberti al secondo piano del palazzo, già sede della Fondazione Carifac, "dove professionisti e piccole aziende potranno lavorare immersi tra arte e storia". "Si tratta – spiegano i promotori – di un’esperienza ormai molto diffusa nelle città di tutto il mondo: uno spazio condiviso permette a professionisti, creativi e start-up di abbattere i costi di affitto e le bollette, pagando solo per l’effettivo utilizzo dello spazio, ma anche e soprattutto di creare nuove connessioni". "Questo spazio – aggiungono - sarà destinato alle realtà che cercano i vantaggi di un abbonamento all inclusive con un costo sostenibile e servizi condivisi. Uno spazio di pregio in un edificio storico, dove poter prendere in affitto un ufficio o una postazione e dare consistenza, anche d’immagine, al proprio lavoro. Lo spazio offre uffici privati e scrivanie in spazio condiviso da poter utilizzare per il tempo necessario (settimane, mesi o anni) e servizi condivisi (stampanti, area relax e coffee corner, spazi comuni)".

Sarà possibile usufruire anche di una sala eventi istituzionale per tenere conferenze, workshop e corsi di formazione e di una sala meeting riservata, attrezzata per videoconferenze e call. Nel cuore del centro storico della Fabriano artigiana medievale, liberi professionisti e imprenditori avranno a disposizione uno spazio di lavoro condiviso senza rinunciare alla privacy.