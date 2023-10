L’uomo dell’alluvione: "Le vittime, il mio dolore"

La condivisione è una parola chiave per chi è abituato ad operare nel soccorso e nell’emergenza. Ed è anche una parola chiara, ben chiara al comandante dei vigili del fuoco di Ancona Pierpaolo Patrizietti che, due giorni fa, è stato premiato a Roma dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’impegno profuso, le dedizione e la professionalità mostrati dopo la drammatica alluvione del 15 settembre scorso. Quell’ondata di acqua e fango che ha travolto le province di Ancona e Pesaro e Urbino. L’alto riconoscimento gli è stato conferito in occasione del giuramento degli allievi vigili del fuoco del 94° corso. Il primo pensiero di Patrizietti? "Alle tredici vittime, a chi vive a tutt’oggi nelle difficoltà e alla squadra, oltre mille uomini e donne da tutta Italia che hanno gestito le conseguenze della calamità. Un grazie a tutti". Perché anche nelle situazioni più estreme, "vince" sempre il gruppo e mai il singolo.

Comandante Patrizietti, i nostri più sentiti complimenti prima di cominciare. In secondo luogo, che effetto le fa ricevere questo riconoscimento?

"Beh, è sicuramente un riconoscimento importante, ma che ho voluto subito condividere con quanti hanno agito assieme a me in quei giorni. Circa 250 persone all’indomani della tragedia, poi più di mille totali nei mesi successivi. Non capita tutti i giorni di essere ricevuti dal premier, certo. E ne siamo orgogliosi. Ricordo anche che la stessa menzione è andata ai comandanti di Napoli, Forlì, Bologna e Ravenna perché anche loro hanno avuto a che fare con altre emergenze del nostro Paese".

Che giorni sono stati, quelli della grande alluvione?

"Due mesi in prima linea. In cui abbiamo lavorato in piena sinergia e con grande raccordo professionale per la ricerca delle persone disperse, per la messa in sicurezza dei territori e, la notte stessa e il giorno dopo, per il salvataggio delle persone sperando di poterle trovare vive".

Il momento più toccante?

"Sicuramente quando abbiamo tirato giù dall’albero, vivo, Simone Bartolucci a Barbara. Non lo dimenticherò mai. Si era già visto portare via dal fiume la sorella Noemi e la mamma Brunella Chiù, poi ritrovate senza vita".

Ecco, Brunella. Anche per voi si è chiuso un cerchio dopo il rinvenimento del cadavere alle Tremiti?

"Un cerchio di dolore, senza dubbio, ma che sì, si è chiuso. Seppure il corpo era affiorato a novembre, prima del riconoscimento dopo quasi un anno, noi non abbiamo mai lasciato nulla di intentato. L’abbiamo cercata fino al 15 dicembre, di concerto con gli altri soccorritori, lungo gli alvei del Nevola e del Misa. Poi anche all’interno dei laghetti di Trecastelli fino al 30 giugno. Volevamo esaudire il sogno di Simone di farla riposare in pace, accanto a Noemi".

Partita di calcio e solidarietà post alluvione, Charity Team contro Nazionale cantanti: una sfida decisa proprio... dal comandante Patrizietti.

"Chi l’avrebbe mai detto? Ho giocato fino a 26 anni in Promozione con la Recanatese. Una miriade di partite nella mia carriera, una marea di chilometri percorsi e mai avevo segnato in maniera decisiva in una partita. È successo a 63 anni compiuti, nella serata di ricordo delle vittime e di sostegno alle famiglie alluvionate".

È stata l’esperienza professionale più importante che ha fatto sin qui?

"Dirigo il comando di Ancona da giugno 2022, prima ero a Taranto. Il fatto che l’alluvione si sia verificata "a casa" (è marchigiano doc, di Recanati, ndr) è stato ancora più pesante da digerire. Sono attività che ti segnano profondamente, è un qualcosa che rimarrà dentro di noi. Ma sappiamo bene qual è il nostro lavoro, il nostro ruolo. E anche nelle situazioni più estreme ci siamo. Ci saremo sempre".

