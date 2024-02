"L’uomo delle piante" e l’incontro con i liceali

I liceali incontrano Rolando Marini, l’81enne custode di migliaia di piante tra Jesi e Chiaravalle. A raccontare un anno e mezzo fa la storia di Marini, invalido al 100%, era stato il Carlino. Nato a Roma, a 27 anni si è trasferito a Jesi, dove ha lavorato come meccanico elettricista alla Sima. Lo si incontra spesso nella zona di via Spina, via Roma e via del Verziere ad arrampicarsi sulle scarpate con le sue bottiglie di plastica raccolte per strada e riempite al canale Pallavicino. Decine di viaggi con la sua bici elettrica ogni giorno. Senza avere nulla in cambio. Nei giorni scorsi, ha incontrato gli studenti dello ascientifico Da Vinci, la 4AL e la 4BL, freschi di lettura del libro di Jean Giono "L’homme qui plantait des arbres", in cui il protagonista Elzéard Bouffier riforesta un’arida vallata ai piedi della Alpi. "Rolando è Elzéard, è l’uomo che pianta gli alberi – commentano dalla scuola - che compie una grande azione, un’impresa, una storia esemplare sul rapporto uomo-natura, o come dice Giono, un esempio di come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione".

Sa.fe.