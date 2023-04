Lupi ad Ancona, incontri ravvicinati: “Ma qui temiamo di più i cinghiali”

Ancona, 21 aprile 2023 – Prima i cinghiali e ora i lupi, sono giunti alle porte di Ancona. Per incontrare un lupo non è più necessario andare in un parco di montagna basta recarsi in luoghi dove finisce la città ed inizia la campagna per avere la possibilità di vedere uno di questi esemplari come succede da alcuni mesi ed è successo anche questa settimana in località Pietralacroce.

Tutta la frazione, che è nel Parco del Conero, ne parla dopo l’incontro che c’è stato lunedì tra un’abitante del luogo e un rappresentante di questa specie che, lo ricordiamo, è protetta. "Erano circa le otto del mattino – ha raccontato al Carlino Viktoria Distrikta – e stavo camminando con il mio cane. Dopo aver percorso il ponte che dal cimitero porta verso la città, ho imboccato via Santa Margherita per scendere verso il centro. Ad un certo momento dal boschetto che c’è sulla sinistra è sceso un piccolo lupo che si è fermato sulla strada. Anche io mi sono immediatamente fermata tenendo stretto il mio cane. Poco dopo è arrivato un bus di linea e l’animale è subito scappato nella radura. Alle persone che sono scese dal bus ho detto di andare verso il paese, meglio non rischiare".

Un incontro certamente ravvicinato che però non ha intimorito Viktoria che ha raccontato di aver visto un animale che sembrava essersi perso o comunque di apparire spaesato. I lupi, come d’altronde gli altri animali selvatici, frequentano sempre di più le nostre città che generalmente hanno condizioni climatiche favorevoli, non vi si esercita la caccia, vi si trovano rifiuti che sono fonte di cibo e sono vicinissime ad ambienti naturali protetti. Dovremo abituarci? Sembrerebbe di sì, visti i molti avvistamenti degli ultimi mesi come ci ha raccontato Mirco Marcucci, titolare del bar Peccato di Gola di Pietralacroce: "Un mese fa un mio cliente, che vive in via Bartolini, mi ha detto che una sera ha sentito l’ululato di un lupo, è sceso con il suo cane e davanti al suo giardino ha visto due lupi. Uno è subito scappato, l’altro è rimasto ancora per poi dileguarsi verso il fossato sottostante. Due mesi fa, Morder dell’azienda vinicola, era con il suo cagnolino in mezzo ai filari quando ha visto tre lupi andargli incontro. Con i suoi dipendenti si è subito allontanato per ovvi motivi di sicurezza. Circa due settimane fa, poi, in via della Ferrovia, c’è stato l’avvistamento di un esemplare all’altezza del sentiero del Parco del Conero".

Due sere fa un altro lupo è stato avvistato in via Santa Margherita, come ci ha detto Fabrizia Gioacchini della Coal di Pietralacroce: "Dei nostri clienti ci hanno raccontato di averlo visto poco distante dal loro giardino". Sembrerebbe che il lupo sia ormai di casa nella frazione ma questo, almeno per ora, non intimorisce in maniera grave gli abitanti che sono maggiormente preoccupati per la pressante presenza dei cinghiali che, come ci ha detto una signora, suo figlio ha anche incontrato nel sentiero della Scalaccia.

Intanto i consiglieri regionali Giacomo Rossi, di Civici Marche e Mirko Bilò, della Lega, hanno presentato una proposta di legge sul contenimento dei lupi che approderà in Aula entro 60 giorni. Un provvedimento che "non apre alla caccia indiscriminata al lupo ma ad una sua eventuale selezione in caso di sovrannumero e attacchi cronicizzati, come avviene per altre specie".