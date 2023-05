Lupi avvistati a Osimo e Polverigi Esemplare nel cortile di una casa

Non solo nelle aree più interne ma anche sulla costa ormai gli avvistamenti di esemplari di lupi ormai non si contano più. L’altro giorno a Polverigi uno è entrato nel cortile di un’abitazione privata, forse in cerca di cibo. Un altro lupo è stato avvistato girovagare libero a Osimo, stavolta in via Molino Torre e zona Gattuccio. Sono tanti gli avvistamenti dall’inizio dell’anno in Valmusone e Riviera del Conero, soprattutto a Camerano, in pieno Parco. Sono stati visti soprattutto all’alba, proprio come l’altro giorno. Pesanti le incursioni alla fattoria osimana Santa Paolina dove hanno ucciso alcuni mufloni. Per questo l’Unione dei Comuni Terra dei castelli ha organizzato per venerdì a Polverigi l’incontro pubblico "Il controllo della fauna selvatica – norme e comportamenti". "Considerato l’incremento del numero di avvistamenti di specie selvatiche nei nostri territori, l’Unione dei Comuni organizza un incontro per informare i cittadini sulle norme che regolano la gestione e il controllo della fauna e sui comportamenti da adottare", confermano. L’appuntamento è alle 21.15 nella sala consiliare con Pier Francesco Gambelli, comandante della Polizia provinciale di Ancona. Non solo, sabato nella sala convegni di via Mazzini a Castelfidardo ci sarà un altro incontro pubblico dal titolo "Lupi visti da vicino", in programma alle 17.30 con Anna Consalvo, Ciro Manente, ambasciatori del parco nazionale del Gran Sasso, Laura Savini di Popoli e lupi e Andrea Visconti, comandante dei carabinieri Forestale Marche sezione centro.