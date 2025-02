Lupi, Europa Verde:: "La Regione limiti la caccia alle prede"

Lupo a Jesi, Europa Verde-Verdi Marche sollecita la Regione per chiedere "restrizioni sulla caccia alle specie che costituiscono la dieta del lupo e un monitoraggio costante della popolazione di lupi per prevenire situazioni di criticità e garantire una convivenza sostenibile". Per i Verdi "l’eliminazione delle prede attraverso la caccia spinge i lupi a cercare fonti alternative di cibo nelle aree antropizzate". Ad avvicinarli anche "l’inadeguata gestione dei rifiuti e delle aree verdi, così come l’abbandono di scarti alimentari e incuria". Per loro, "corretta gestione della fauna e informazione diffusa sono il miglior antidoto alla disinformazione. Lupi e attività umane possono coesistere pacificamente".