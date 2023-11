Lupi tra le case in via Montereale: mangiano cibo dalla spazzatura

Sono riusciti a fotografarli mentre si cibavano a ridosso delle case. Due lupi sono stati avvistati l’altra sera in via Montereale a Loreto, nei pressi dell’ex campo sportivo. Tanta la paura di coloro che hanno cercato di allontanarli. I due esemplari stavano approfittando di alcuni sacchi dell’immondizia lasciati accanto ai secchi prima della raccolta porta a porta che sarebbe avvenuta la mattina seguente. Poi se ne sono andati per i campi. All’inizio dell’anno il sindaco e l’assessore alla Sicurezza e all’ambiente avevano firmato e inviato alla Guardia forestale e alla Polizia venatoria provinciale una richiesta ufficiale di controllo in merito agli avvistamenti di lupi avvenuti in alcune zone del territorio comunale.

Avevano chiesto di intervenire tempestivamente per le opportune verifiche sulle caratteristiche e gli spostamenti del branco e soprattutto avevano fatto presente l’esigenza di informare la cittadinanza sui comportamenti da tenere in caso di avvicinamento degli animali.