“A un metro da due lupi, paura per la mia bimba di 4 anni”

Ancona, 11 ottobre 2025 – Portava a spasso il cane, prima di cena, con la figlia di 4 anni, quando si è imbattuta in due lupi che non erano spaventati dalla sua presenza. A fare l’incontro ravvicinato con i due animali selvatici, martedì scorso, è stata Martina Leoni, una residente di via Santa Margherita.

I lupi erano proprio sotto casa sua, una via piena di palazzi, molto abitata e a due passi dal centro urbano. “Erano solo le 20.15 – racconta Leone al Carlino – facevo un giretto attorno casa quando li ho visti ad un metro e mezzo da me. Mi sono detta va bene, adesso scapperanno via, invece no. Hanno visto il mio cane, forse è lui che li ha attirati, uno dei due ha provato ad avvicinarsi. Uno spavento così non l’ho mai provato soprattutto perché avevo la bambina con me”.

Leoni si trovava in via Baldassarri, una strada che è un’ampia curva che inizia e finisce su via Santa Margherita, dove aveva fatto un breve giro per far fare due passi al proprio cane, un bull terrier di piccola taglia. “Ero uscita come tante altre sere – continua Leoni – mi sono allontanata pochissimo dal portone di casa mia, sarò stata distante sei, sette metri e il cane lo avevo al guinzaglio. Nell’altra mano tenevo mia figlia di 4 anni. Quando ho visto uno dei due lupi che si avvicinava a noi mi sono fermata, ho cercato di indietreggiare piano, come meglio potevo e poi presa dallo spavento ho iniziato a chiedere aiuto a voce alta per attirare l’attenzione di qualche residente sperando arrivasse qualcuno a darmi una mano. In quel momento è passata un’automobile e il signore alla guida mi ha vista in difficoltà, ha capito subito la situazione è si è avvicinato con la vettura ai due lupi. E’ sceso, è venuto verso di me e ha preso in braccio mia figlia tenendola più in alto possibile poi insieme a lui abbiamo raggiunto il mio garage e ci ha aiutate ad entrare dentro per metterci in salvo. I lupi intanto si erano allontanati verso via Caucci. Per la concitazione del momento non sono riuscita nemmeno a chiedere a quel signore come si chiamava, l’ho ringraziato e lui poi se ne è andato. Mia figlia è rimasta tranquilla, se non chiedevo aiuto forse nemmeno avrebbe capito che eravamo in pericolo poi quel signore le ha parlato in maniera giocosa e lei non si è spaventata. Io invece sì, tanto, ma mi sarei spaventata anche se quelli fossero stati due cani sciolti, dagli animali liberi non sai mai le loro reazioni”.

La residente ha descritto i due lupi come due esemplari adulti, di grossa taglia ma giovani. “Sono dieci anni che abito lì – osserva Leoni – ed è la prima volta che vedevo dei lupi così vicino. Una cosa insolita, un residente che poi si è affacciato alla finestra quasi non ci credeva, pensava che avessi visto dei cani ma sono sicura che erano proprio due lupi. Adesso la sera continuo ad uscire con il cane ma lascio mia figlia a casa. Spero di non rivederli”.

Il giorno dopo la residente è stata contattata dai carabinieri forestali che quella sera aveva poi provato a contattare senza successo. Ha descritto loro quello che le era successo fornendo dettagli sul comportamento avuto dai lupi, che non erano intimoriti dalla sua presenza e che forse puntavano il suo cane. La segnalazione è stata registrata e sarà utile per monitorare eventuali altri avvistamenti.