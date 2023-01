Lupidi torna al comando dei vigili urbani

JESI

Confermati i rumors delle scorse settimane: Cristian Lupidi torna al vertice del comando di polizia locale, stavolta a tempo indeterminato. Il comandante che ha già guidato gli agenti jesini per tre anni, chiamato dall’ex sindaco Massimo Bacci, sarà ufficialmente in servizio dal 13 febbraio come si legge nella determina comunale: Il dottor Cristian Lupidi Cristian sarà assunto "a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nella qualifica dirigenziale e con decorrenza dal 13 febbraio 2023, mediante stipulazione, fra le parti, di uno specifico contratto individuale di lavoro subordinato". Per questo scopo l’amministrazione ha stanziato in bilancio 86.766 euro. Lo stipendio tabellare lordo annuo è infatti di 45.260 euro compresa la tredicesima, somma a cui si aggiunge l’indennità di vacanza contrattuale di 543 euro annui e la retribuzione di posizione di 22.539 annui riferiti all’area polizia locale.

Lupidi, 47 anni di San Benedetto del Tronto era rimasto a Jesi fino a settembre 2021, quando era tornato al Comune di Castel di Lama, di cui era dipendente. Secondo quanto riferito Castel di Lama non gli aveva dato il permesso di restare più a lungo a Jesi. Poi però aveva effettuato un concorso a Macerata, dalla cui graduatoria la giunta Fiordelmondo ora ha attinto.

Sa.fe.