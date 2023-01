"Lupo e uomo, convivenza possibile" Ecco l’opuscolo dell’Ente Parchi

La convivenza fra uomini e lupi è possibile. A dirlo non sono solo i naturalisti ma anche gli storici: il lupo infatti dalla Romagna non se n’è probabilmente mai andato. È sbagliato parlarne come di una specie "tornata qui": come ricostruito da studi recenti, le frequenti segnalazioni ripetutesi lungo gli anni ‘50, ‘60 e ‘70 lasciano pensare che sia stato l’Appennino romagnolo, e non quello marchigiano, il punto più settentrionale ancora frequentato dai lupi negli anni in cui la specie rischiò l’estinzione in Italia. Anche per questo l’Ente Parchi per la Biodiversità in Romagna ha preparato una brochure, curata dagli esperti dell’associazione Pangea, che contiene alcuni consigli per evitare conflittualità fra uomini e lupi.

Nel caso di un incontro ravvicinato con un esemplare, i ricercatori fanno notare come questo, "per sua natura, tende ad allontanasi spontaneamente se percepisce la presenza dell’uomo: è importante, quindi, non seguirlo, non tentare di alimentarlo e, in caso di avvistamento di tracce fresche, rimanere sul sentiero". Quanto è probabile l’incontro con un lupo? Non molto: l’Istituto superiore per la protezione dell’ambiente ha stimato che in Italia esistano appena 3.300 lupi, di cui un migliaio sulle Alpi e appena 2.400 sparsi nella restante settantina di province peninsulari. Una popolazione continuamente falcidiata in particolare dagli investimenti stradali, per la quale i biologi sconsigliano normative diverse dalla protezione totale cui è soggetta ora. Le loro prede, come dimostrato dalle analisi compiute sulle deiezioni, sono prevalentemente cinghiali e caprioli. Gli attacchi al bestiame sono in realtà molto rari. "Dal momento che si tratta di un animale che in sostituzione alla caccia tende a cibarsi di scarti", proseguono i ricercatori, "è bene non lasciare avanzi di cibo in prossimità delle abitazioni, ed è importante ricoverare in spazi interni i propri animali domestici nelle ore notturne, per evitare predazioni".

Una costante affianca tutti gli attacchi sul bestiame domestico: pecore e capre non avevano cani o reti elettrificate a proteggerle. Abitudini che non creavano problemi quando i lupi frequentavano solo l’Appennino, ma che con la loro espansione possono dare vita a disagi.

La soluzione migliore per difendere le greggi è la presenza al loro fianco di cani da pastore maremmano-abruzzese. "È importante che chi frequenta aree protette sappia come comportarsi nel caso ne incontri: non bisogna correre nelle vicinanze di un gregge protetto dai cani; se si sta percorrendo un sentiero in bicicletta, occorre scendere e condurre il mezzo a mano; si deve evitare di passare accompagnati da altri cani liberi o al guinzaglio; i turisti a cavallo devono rimanere lontani sia dai maremmani sia dalle greggi. Bisogna fare sì di non essere percepiti come una minaccia dai pastori maremmani: assolutamente da evitare qualunque tentativo di spaventarli. Se i maremmani non gradiscono la presenza dell’uomo – ad esempio perché un passaggio è stretto – è bene cambiare itinerario".

Una falsità spesso ripetuta circa i lupi italiani è la loro ibridazione con cani domestici: la quale, benché sia talvolta accaduta, non ha ‘inquinato’ il dna della specie. La stragrande maggioranza dei lupi osservati in Romagna presenta le caratteristiche tipiche della specie, come il pelo sul viso di colore chiaro e le bande scure sugli arti inferiori. Filippo Donati