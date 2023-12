Lupo in centro:: "La cattura è legale"

L’ennesimo avvistamento di un lupo a Numana l’altro ieri ha generato un dibattito intenso sulla sua presenza anche a due passi dal mare. "L’abbattimento, in deroga e quindi legale, è formalmente previsto nell’articolo 16 della Direttiva Habitat approvata il 21 maggio 1992 dalla Commissione europea e recepita anche dall’Italia nel 1997 – dice l’Associazione nazionale per la Tutela associazione pastoralismo alpino dell’Ambiente e della vita rurali –. Il lupo ma anche altre specie protette è abbattibile con deroga, tra l’altro, per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà, e nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica.

Visto che il problema lupo è assai scottante, con un clima di esasperazione tra gli allevatori, far intendere che i lupi non si possono abbattere né catturare può portare a episodi di bracconaggio da parte di alcuni, quando invece si può invocare la legge e le direttive comunitarie. Quello avvistato è un esemplare adulto di due anni. Un lupo può essere in transito (meglio dire in dispersione) ma essere pure già confidente in base a precedenti esperienze con gli umani".