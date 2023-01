Lupo investito e ucciso da auto

E’ stato centrato da una macchina in corsa nella zona del Conero golf a Sirolo l’altro giorno, in direzione Ancona. Sono arrivati gli addetti della Provinciale a rimuoverlo dalla carreggiata quel bellissimo esemplare di lupo investito appunto da un’auto in transito. Un brutto episodio che ha fatto rabbrividire quanti di passaggio in quell’area protetta di Parco oltretutto. La fauna selvatica abbonda in zona, così come gli avvistamenti di lupi. Le segnalazioni continuano ad arrivare non solo dalla Riviera del Conero, alle pendici del monte, ma anche in Valmusone dove continuano a spingersi per trovare cibo. I Comuni, da parte loro, raccogliendo le paure di allevatori e comuni cittadini, cercano di correre ai ripari. Quello di Loreto ad esempio ha inviato alla Guardia forestale e alla Polizia venatoria provinciale una richiesta ufficiale di controllo dopo gli avvistamenti e chiesto di stilare un vademecum con i comportamenti da adottare da indirizzare ai loretani. Come Castelfidardo, anche la città mariana ha domandato alle autorità di intervenire tempestivamente per le verifiche sulle caratteristiche e gli spostamenti del branco. Dalla fine dell’anno appena chiuso si susseguono le segnalazioni a Camerano. Un lupo è stato investito e ucciso da una macchina anche in via Loretana poche settimane fa.