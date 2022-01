Ancona, 18 gennaio 2022 - Dalla montagna alla città, lupo avvistato a Collemarino. L’allarme è partito dai social, con un avvistamento fatto ieri in via Redi, in prossimità del parco pubblico. Era mattina presto, le 5, quando una residente ha visto un presunto lupo e ha così voluto avvertire i cittadini con un posto sul gruppo Facebook del quartiere.

"Attenzione, avvistato lupo, o così sembra – ha scritto la donna – all’altezza di via Redi, in prossimità del parco. Mi raccomando, i cani al guinzaglio per chi esce a quell’ora. Erano circa le 5". Il tam tam si è diffuso subito anche se qualcuno ha sostenuto che poteva trattarsi di un cane husky fuggito da un giardino ma poi subito rientrato. Il dubbio rimane tanto che sempre sul social network in molti hanno dato consigli per chi ha animali domestici, di tenerli per ora in casa, come i gatti, abituati anche ad uscire in autonomia. Prima di Natale l’allarme lupi aveva riguardato due frazioni della città.

La zona di Montesicuro e Galligano, dove un lupo ferito era stato anche filmato, mentre camminava zoppicando, e dove un cane ci aveva rimesso la vita e una capra era stata sbranata, e quella di Varano, con lupi avvistati all’imbrunire fino alla piazzetta del piccolo borgo. Anche il Poggio è stato teatro di avvistamenti di più di un lupo fino ad arrivare al Coppo di Sirolo, più recentemente, con un branco di almeno sei lupi ripresi da uno smartphone mentre si spostano tutti insieme, di notte. Ma i lupi non fanno solo vittime di animali, sono stati anche a loro volta vittime. L’istituto zooprofilattico di Ancona si è trovato, a fine ottobre, ad effettuare una necroscopia su una lupa trovata morta all’Aspio. Era una femmina di due anni che era stata investita. Nello stomaco aveva il marchio auricolare dell’azienda di provenienza delle capre sbranate pochi giorni prima a Gallignano.