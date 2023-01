Lupo ripreso dalla telecamera

Ha collocato una telecamera fuori casa, alla periferia di Camerano, e l’occhio ha inquadrato un bellissimo esemplare di lupo. "E’ un lupo ma a differenza di altri suoi simili i cui video sono stati pubblicati su Facebook e che erano stati girati di notte, questo esemplare, direi giovane, se ne va a spasso in pieno giorno", dice. Non è infatti di certo il primo lupo che viene avvistato in zona. Dalla fine dell’anno appena chiuso si susseguono le segnalazioni a Camerano. Un lupo è stato investito e ucciso da una macchina anche in via Loretana poche settimane fa. Il Comune di Loreto ha elaborato le indicazioni da seguire in caso di avvistamento: non fare movimenti bruschi ed evitare di correre tra tutti, e se l’animale tarda ad allontanarsi fare rumore battendo le mani o parlando a voce alta. Non seguirlo, neanche per scattare foto o video, non richiamare la sua attenzione e mantenere sempre una distanza di almeno cento metri. Non interferire in alcun modo se sono presenti cuccioli o il lupo sta consumando una preda.