Lupo, zootecnia sotto pressione. Capi sbranati e danni: è allarme

di Ottavia Firmani

"Due mucche sbranate dai lupi a Macerata, siamo esasperati" denuncia Coldiretti. E nel frattempo, si vivono ore decisive per capire proprio come cambierà la gestione dei lupi in Italia, e non solo. Infatti, mentre la Commissione Agricoltura del Senato dava parere favorevole alla risoluzione sulla direttiva Ue, che favorisce il declassamento della specie, anche il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di applicare la procedura d’urgenza per modificare lo status di protezione del lupo. E ora, vista l’approvazione della procedura d’urgenza a Bruxelles, il testo andrà al voto dell’aula del Parlamento Europeo in giornata.

La modifica della direttiva ‘Habitat’ prevede di allineare lo status di protezione del lupo a quello espresso dalla convenzione di Berna, che, dopo la recente modifica, lo classifica tra le specie ‘protette’ e non più tra quelle ‘strettamente protette’. Recentemente, infatti, il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha ridefinito lo status di protezione, e così ora per recepire gli emendamenti della Convenzione è necessario aggiornare la direttiva Ue ‘Habitat’.

"Il prossimo passo – commenta il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni e presidente della commissione Agricoltura – è l’espressione del Parlamento Europeo su questa modifica. Una volta che la decisione sarà fatta propria, darà poteri agli Stati membri per una gestione più efficace dell’animale, che resterà comunque protetto". A seguito della modifica la specie verrà spostata dall’allegato 4 all’allegato 5 della Direttiva del 1992, e quindi da una situazione in cui vige il divieto di qualsiasi forma di cattura o uccisione ad una in cui è possibile adottare misure di gestione (come il prelievo controllato o il permesso di caccia) purché non compromettano la loro sopravvivenza a lungo termine. "Questo cambiamento – commenta Carloni – è cruciale in Italia, e nelle Marche, dove la presenza del lupo sta mettendo a dura prova il settore zootecnico, dando più flessibilità allo Stato per gestire il fenomeno e tutelare le attività agricole". La preoccupazione è che gli allevatori si allontanino dall’attività: "In molti – continua il presidente Agricoltura - stanno abbandonando il settore perché non riescono più a praticare la loro tradizionale pastorizia. Non possiamo permettere che un’attività tradizionale, che rappresenta anche un presidio per il territorio, venga abbandonata a causa di una gestione non equilibrata della fauna selvatica". E poi la chiosa: "La conservazione del lupo è stata importante per la biodiversità, ma oggi è indispensabile un equilibrio che protegga il lavoro degli allevatori e il lupo, riducendo i rischi di predazione e garantendo la sicurezza degli animali al pascolo".