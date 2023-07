L’Urania ha il suo pivot Con Gerald Beverly ora può puntare in alto

di Sandro Pugliese

Ha chiuso il suo mercato l’Urania Milano che dopo aver confermato Giddy Potts, ora ha firmato anche il secondo americano del roster, il giocatore che dovrà far fare il salto di qualità sotto canestro alla formazione allenata da coach Davide Villa. Si tratta di Gerald Beverly, pivot classe 1993 che alle nostre latitudini già conosciamo per aver disputato una stagione con la maglia di Udine nel 2019-2020 quando poi il campionato fu interrotto per il Covid-19. Lo ricordano bene anche in casa Wildcats visto che nelle due gare giocate all’epoca totalizzò cifre importanti: 21 punti e 11 rimbalzi all’andata, 15 punti e 12 rimbalzi nella gara di ritorno. Dopo la pandemia una lunga esperienza in Giappone, un paio di anni a Fukuoka e l’ultimo ad Iwate (12.3 punti e 6.9 rimbalzi). Ora il ritorno in Europa: "Sono grato ad Urania per avermi proposto questa grande opportunità di tornare a giocare in Italia, a Milano. Sono impaziente di incontrare i miei nuovi compagni, pronto per un’annata che vogliamo esaltante, per noi e per tutti i tifosi Wildcats".

Intanto oggi la Lega Pallacanestro ha svelato il calendario della prima giornata del campionato, la Wegreenit giocherà subito un derby lombardo in trasferta, sarà quello contro Treviglio al PalaFacchetti domenica 1° ottobre. Quest’oggi a mezzogiorno sarà svelato tutto il calendario del campionato di Serie A2.