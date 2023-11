L’urlo di dolore della mamma: "Sono passati quasi due anni e ancora non so nulla di te, amore"

Saranno prorogate di altri sei mesi le indagini che potrebbero così chiudersi soltanto ad aprile del prossimo anno. In arrivo ce ne sarebbe una terza che il gip avrebbe concesso al pm Irene Bilotta, per via della particolare complessità dell’inchiesta che al momento ha un solo indagato, l’ex fidanzato Simone Gresti, per sequestro di persona e spaccioi. Potrebbero durare quindi eccezionalmente due anni, fino al prossimo aprile ricerche e approfondimenti sulle amicizie e le relazioni che Andreea teneva nell’ultimo periodo. Una complessità dovuta alle ricerche e alle indagini che si sono svolte e si stanno facendo su più fronti anche all’esterno per cercare di arrivare alla soluzione del giallo. In Romania ma anche in Olanda dove Andreea aveva dei collegamenti e dove sarebbe potuta andare secondo una pista che però non avrebbe portato ai frutti sperati. L’avvocato Emanuele Giuliani, difensore dell’ex di Andreea - Simone Gresti di Moie di Maiolati Spontini - ha più volte chiesto istanza di dissequestro dell’Audi che utilizzava il suo indagato (ad oggi l’unico) e su cui sono state trovate alcune piccole tracce biologiche della ragazza scomparsa. Istanza che è stata respinta già in passato tantochè la famiglia di Simone Gresti ha "dovuto prendere – come spiegato dal legale – ha dovuto prendere un’altra vettura per portare avanti lavoro e incombenze quotidiane". Vive tra un dolore sordo e fortissimo che la accompagna nella quotidianità e la speranza di riabbracciare la sua "piccola", mamma Georgeta che nei mesi scorsi aveva partecipato alle ricerche e in queste ultime ore ha lanciato un nuovo disperato e struggente appello. "Oggi è il 12 novembre – scriveva nei giorni scorsi dalla sua bacheca Facebook mamma Georgeta rivolgendosi alla figlia scomparsa -, sono passati un anno e otto mesi e io ancora non so niente di te amore mio. Mi manchi e continui a mancarmi, ogni giorno, ogni istante la cicatrice che porto nel cuore e profondo, sanguigna a ogni piccolo ricordo. Basta un niente, un profumo, una canzone, una parola e le lacrime irrefrenabili rigano il mio volto. Forse un giorno ti rivedró, ti stringeró a me, sentirò la tua voce ritroverò il tuo sorriso...Forse un giorno...Ma oggi ti giuro non ho frasi per spiegarti quanto inconsolabilmente mi manchi tesoro mio. L’unica cosa che mi è rimasta è la speranza, è spero ancora tanto che tu un giorno tornerai a casa. La tua mamma".

Sara Ferreri