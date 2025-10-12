L’Us Pallavolo si scaglia contro il vicesindaco: "La sua è una piccola battaglia rancorosa"

Giù le mani dall’Us Pallavolo: la partita persa a tavolino diventa un caso politico. Il direttore tecnico della squadra, l’avvocato Roberto Paradisi, risponde al vicesindaco e assessore allo sport Riccardo Pizzi, il quale, dopo l’accaduto, ha puntato il dito contro la Provincia, proprietaria dell’impianto di via Rossini, ritenuto non a norma.

"Dico giù le mani dalla Us Pallavolo, non strumentalizzi, la sua è una piccola battaglia rancorosa nei miei confronti – spiega Paradisi –. Occorre spiegare al vicesindaco Pizzi che il problema dell’adeguatezza della palestrina provinciale nasce perché il Comune non è stato in grado di mettere a disposizione spazi adeguati per lo sport. Oggi l’alternativa a quella palestrina, per ottanta ragazzi che la usano, è la strada. Addirittura nell’estate di due anni fa, Pizzi comunicò alla Us Pallavolo che avrebbe chiuso il Boario, e ci avrebbe mandato alla Fagnani, dove non sarebbe omologabile neppure il minivolley. Questa è la sua conoscenza dello sport. Un atto di chiara ostilità trasversale fermato, quella volta, dal sindaco Olivettti".

Il problema della mancanza di spazi per le società sportive è annoso, ma negli ultimi due anni, anche a seguito della chiusura della piscina Saline, è peggiorato notevolmente. Il direttore tecnico della Us Pallavolo attacca il vicesindaco anche sul piano politico: "Prendo atto che esiste una funambolica ‘dottrina Pizzi’ secondo cui la responsabita’ della mancanza di impianti non è di chi governa ma dell’opposizione. Ma è del mestiere costui? Bisognerebbe spiegargli come funziona un consiglio comunale, la differenza anche funzionale tra organi di governo e consiglio, e la distinzione tra maggioranza e opposizione. Chi riveste certe cariche dovrebbe studiare l’ordinamento degli enti locali: adesso capisco perché il suo ex leader politico della lista civica in cui militava, l’ottimo Giorgio Sartini, preferiva consultarsi con me – come ha ricordato pubblicamente – quando voleva portare avanti condivisibili e intelligenti battaglie sull’impiantistica sportiva".

In fermento anche il Comitato Genitori per il Diritto allo Sport, che si è formato per lottare contro l’attuale situazione degli impianti sportivi: comitato che è sempre più numeroso e che, anche a fronte degli ultimi avvenimenti, sta organizzando un incontro aperto. Una prima protesta da parte dei genitori era stata fatta di fronte alla piscina del Molinello, unico impianto natatorio aperto in città, vetusto e che necessita di restyling.