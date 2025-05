L’uso della droga tra violenza e anche pericolo per la salute

Il 14 marzo è stato commesso un gravissimo atto di violenza nei confronti di uno studente di terza media, nostro compagno di classe. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno prima, un signore sui cinquant’anni, era stato segnalato per aver fumato marijuana al Play Park, di Osimo Stazione dove solitamente circolano dei ragazzini. Il giorno dopo questa segnalazione, ne è arrivata un’altra, sempre nei suoi confronti, ma stavolta molto più grave. Il nostro compagno si è recato la sera in questo Play Park in motorino, ignaro della segnalazione del giorno prima. Tutto stava andando bene fino a quando questo strano signore è arrivato e ha iniziato a scuotere violentemente la testa del ragazzo attraverso la visiera del casco di sicurezza che indossava.

Il ragazzo non ha riportato danni fisici, ma una grande paura che lo ha perseguitato per i giorni successivi. Il giovane ha sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando e cercando di identificare il responsabile. Di fronte ad avvenimenti simili è importante che i giovani siano resi consapevoli dei pericoli che possono correre e che siano educati sui rischi dell’uso di sostanze stupefacenti. Quanto successo ci ha portati dunque a riflettere sull’uso della droga e sulle sue conseguenze.

La droga è infatti un problema che sta diventando sempre più grave tra i giovani di oggi. Secondo le statistiche, il numero di ragazzi che fa uso di sostanze stupefacenti è in aumento, e questo sta iniziando a preoccupare le famiglie e la società. I ragazzi vengono convinti a provare la droga per diversi motivi. Alcuni lo fanno per sentirsi più forti, altri per vedere cosa si prova e non sentirsi esclusi dal gruppo. Ma c’è anche chi lo fa per depressione o per sfuggire da problemi personali. I ragazzi però non sanno che le droghe possono causare gravi danni alla salute.

Tra le sostanze più utilizzate la cannabis, l’ecstasy, la ketamina, l’eroina, la morfina e lo ‘snus’, cuscinetti a forma di chewing gum contenenti nicotina in ampie concentrazioni che molti ragazzini assumono, magari prima di una verifica scritta, perché ha un effetto di attivazione mentale. Questo episodio ci ha colpiti profondamente e ci ha fatto capire quanto sia importante non sottovalutare i pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti. La droga non solo mette a rischio la salute di chi ne fa uso, ma può trasformare anche chi la consuma in un pericolo per gli altri.

Letizia Ficosecco, Laura Melito, Mariano Burini, Cristian Baldini, Riccardo Santini 3 BOS

scuola Giovanni Paolo II

Osimo stazione