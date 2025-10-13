Lutto a Castelfidardo. Addio a Ettore Filippucci, anima del ristorante "Da Pippo"

Castelfidardo perde un pezzo da novanta della ristorazione. È morto sabato Ettore Filippucci, storico ristoratore proprietario del locale "Da Pippo" a due passi dal centro. La sua pizza ha sfamato generazioni, da quando il padre, scomparso anni fa, aveva aperto il ristorante pizzeria. Filippucci, 65 anni, da tempo combatteva contro un male che non gli ha lasciato scampo. Grande il lutto nella città della fisarmonica di cui il 65enne portava alto il nome con la sua attività, fulcro di centinaia di serate colorate dalla sua simpatia tra i tavoli, dell’allegria e dalle prelibatezze che preparava con il suo fidato staff.

"Caro Ettore, tanti tantissimi momenti indimenticabili della mia vita sono stati belli anche grazie a te, dal battesimo di mio figlio ai mille compleanni", è il grido unanime di tantissimi fidardensi in lacrime che oggi si uniscono al dolore dei due figli. "Per noi eri come di famiglia – scrivono – avevi sempre un sorriso e una parola carina per tutti. Ci mancherai davvero tanto". I ricordi tornano alla memoria "I momenti indimenticabili passati insieme – recita uno dei messaggi di cordoglio – dalle feste improvvisate ai mille pranzi organizzati all’ultimo momento: con te era sempre un piacere, sempre una risata". E ancora. "Un uomo buono, un marito, un padre, un amico vero. Hai lottato con forza e grinta, ma il tuo sorriso resterà con noi, sempre".

Al dolore si è unito anche il sindaco Roberto Ascani. "Te ne sei andato in silenzio forse a compensare il tanto rumore che ci hai donato. Un rumore dolce fatto di sorrisi, di abbracci, di battute o di saluti strillati. Non hai fatto pesare il tuo dolore neanche gli ultimi giorni quando hai continuato ad accogliere tutti con gioia, dedizione e scherzavi sulla vita come se fosse il tuo primo giorno al ristorante. Chiunque oggi ti dedica un pensiero: da Pippo ci si sente a casa. Sì perché ogni volta sapevamo che oltre a mangiare un buon piatto avremmo trovato l’accoglienza di un amico fraterno, una parola gentile o un gesto scherzoso. Ci manchi tanto e mancherai per tanto tempo ma il tuo ricordo ci aiuterà ad affrontare la vita con la leggerezza che solo tu sapevi mostrare. Ciao Ettorì".

Ettore lascia la moglie Cristiana, i figli Martina e Alessandro, il fratello Franco, i parenti tutti, e una città intera che oggi si stringe intorno alla famiglia Filippucci. Il funerale si terrà domani alle ore 10, nella Chiesa Collegiata di Castelfidardo.