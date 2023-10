Lutto e commozione per Eraldo Silvestrini: "Sei stato compagno di tante battaglie" Ieri pomeriggio alla camera mortuaria dell'ospedale Profili si è riunita una grande folla per salutare Eraldo Silvestrini, ex consigliere comunale del Pci, scomparso all'età di 68 anni. Tanti i messaggi di cordoglio per ricordarlo come esempio di impegno e ideali.