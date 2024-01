Lutto, è morto fratel Luigi Pannuto

Comunità in lutto per la morte a 88anni di fratel Luigi Pannuto. Era da alcuni giorni ricoverato all’ospedale Profili dove è deceduto giovedì. Membro dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, fratel Luigi viveva con la comunità religiosa nello storico Collegio Gentile lungo Corso Cavour. A dare la triste notizia i cooperatori laici, i gruppi sportivi tra cui la Fortitudo di cui è stato uno dei fondatori, ex alunni e amici del Collegio Gentile. Oggi alle 15 l’ultimo saluto nella cappella del collegio Gentile sita in via Cavour 104 sarà presieduto da fratel Piercarlo Messi. Fratel Luigi ha dedicato la sua vita all’oratorio ed era amatissimo dai giovani con i quali trascorreva molto tempo. Patrizio Fattori della Fortitudo Pattinaggio lo ricorda come "persona garbata e discreta sempre pronta ad ascoltare i programmi della Fortitudo Pattinaggio e a dare consigli. È stato sempre pronto a calmare le acque quando il mare era in burrasca". La camera ardente è stata allestita nella cappella Mater Misericordiae, in via Cavour 104. L’asd Fabriano Cerreto, scuola Calcio Fortitudo lo ricorda come "storico fondatore della Fortitudo Asd e colonna portante del movimento calcistico fabrianese".