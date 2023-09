Lutto nella polizia stradale cittadina. E’ morto l’ex comandante Fuoti

Città in lutto per la scomparsa di Carmelo Fuoti, comandante del distaccamento cittadino della polizia stradale per tredici anni. Carmelo Fuoti è morto venerdì sera, all’età di 70 anni. L’ex comandante della polstrada lascia la moglie Carla Marani, il fratello Francesco e numerosi ex colleghi e amici. Ieri pomeriggio in tanti si sono recati alla camera ardente allestita ad Infinitum Bondoni, in via Nenni. La camera ardente resterà aperta alle visite anche oggi dalle 8 alle 20. Il funerale dell’ex comandante stimato e apprezzato da tanti, sarà celebrato domani alle 11 nella chiesa Cattedrale di San Venanzio. Dopo il rito funebre si proseguirà verso il tempio crematorio. La famiglia chiede che le offerte siano devolute a favore della Lega del Filo d’Oro di Osimo. Carmelo Fuoti dopo ben 13 anni di servizio era in pensione da una decina d’anni. Ha prestato servizio, per quasi tutta la sua carriera nella città della carta. A ricordarlo con grande affetto anche il comandante della Polizia Stradale di Fabriano, Gianluca Pesapane: "Abbiamo trascorso molti anni insieme e anche io ho imparato molto da lui. Perdiamo il nostro storico comandante, amante della divisa e del lavoro. Una persona perbene che ha dato tanto a questo distaccamento. In questo difficile momento – conclude - siamo vicini alla famiglia". Diversi nelle ultime ore anche i messaggi di ricordo e cordoglio in rete per una persona stimata nella vita professionale così come in quella privata.