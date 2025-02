M5s all’attacco sull’impianto rifiuti: "L’area prevista non è idonea"

"Come Movimento 5 Stelle Medio Alto Esino, ribadiamo con fermezza: la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente devono essere al primo posto. Impianti come quello proposto da Edison possono avere un ruolo, ma solo se collocati in aree idonee e gestiti con standard di sicurezza che garantiscano la salvaguardia delle persone e del territorio". Pensiero del gruppo territoriale dei Cinque Stelle, relativamente all’impianto di trattamento dei rifiuti di Edison, dopo la comunicazione del Comune alla Provincia di fermare il procedimento autorizzativo per un mancato assenso da parte del Consorzio Zipa. L’area, per M5s, "si trova infatti già nella zona Aerca, un territorio già sottoposto a significative pressioni ambientali. Nelle immediate vicinanze ci sono allevamenti intensivi con alte emissioni di inquinanti e l’aumento del traffico legato al polo Amazon aggraverà ulteriormente la situazione. In un contesto già fragile, un impianto del genere rischia di compromettere irrimediabilmente la qualità della vita e dell’ambiente".

Venendo agli ultimi aggiornamenti: Edison, dopo la richiesta della Provincia di Ancona di ricevere chiarimenti sull’idoneità del titolo per la disponibilità dell’area, rispetto alla corretta applicazione del regolamento del Consorzio Zipa, avrebbe inviato risposta all’Ente. Ente dal quale si aspetta la pronuncia.