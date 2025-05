M5s attacca:: "84 condomini tra la muffa"

Paolo Battisti, del M5s denuncia le condizioni in cui versa un condominio in via Capanna. L’immobile ospita 84 condomini. "In via Capanna, nel 1991 è stato costruito un grande edificio di edilizia popolare dove abitano 84 famiglie. Gli alloggi sono stati assegnati secondo la graduatoria allora vigente. Dal 1991 sono passati ben 35 anni e in questo edificio, dal punto di vista della manutenzione ordinaria e straordinaria, è stato fatto poco o nulla – spiega Battisti -. I problemi sono molteplici e, ogni anno che passa, diventano sempre più difficili da risolvere. Negli appartamenti situati all’ultimo piano in inverno si creano enormi chiazze di muffa e umidità, forse dovuti anche ai materiali scadenti usati all’epoca per la costruzione, oltre che alla mancata manutenzione del tetto, che dopo oltre tre decenni è ormai da ristrutturare. I muri dell’edificio sono così intrisi di acqua che hanno cambiato colore. Le colonne portanti esterne del palazzo si stanno sgretolando e hanno crepe che si allargano sempre di più e, quando piove, ci si infiltra l’acqua".

Problemi che sono peggiorati dopo l’alluvione: "Dal 2014 si è creato un affossamento in fondo alle scale esterne che cede sempre di più sembra ci sia un vuoto sotto la pavimentazione – conclude -. Chi abita in questi appartamenti paga comunque un affitto, e ha tutto il diritto di vivere in un alloggio salubre e di condurre una vita dignitosa in alloggi che non stiano cadendo a pezzi".