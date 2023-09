M5s, Romagnoli contro Santarelli: "Manca la capacità di dialogo"

Continuano le bordate dentro il movimento 5 stelle locale. L’ex senatore Sergio Romagnoli coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle replica all’ex sindaco Gabriele Santarelli e all’ex gruppo consiliare che criticavano l’alleanza con Fabriano Progressista sulla questione casa albergo per anziani: "C’è chi resta incatenato alla rabbia di aver fallito un obiettivo – rimarca Romagnoli - o chi sceglie di restare comunque in partita, anche se deve ripartire dai box per costruire una macchina migliore di quella precedente, perchè la sfida non è affermare l’io ma il noi, non è l’arroccarsi su ‘avevamo ragione noi’ ma capire cosa non ha funzionato per proporre un mezzo idoneo ad interpretare le necessità del territorio. Qualcuno ha ritenuto di doversi arroccare nel proprio pensiero personale e ristretto, chiudendosi alla città, puntando il dito su tutto e tutti e perdendo verticalmente consensi, salvo poi, in una mancanza totale di capacità di analisi, non essere capace di un ragionamento critico. Chi preferisce inviare comunicati non concordati in nessun modo con i propri coordinatori, polemizzando con gli stessi e danneggiando tutti, dimostra un’evidente incapacità di confronto e dialogo con gli organi con cui per primi ci si dovrebbe relazionare in merito a una linea politica da tenere localmente per il movimento. Ma anche – è la stoccata finale - di non aver accettato e compreso lo stato attuale e gli esiti delle scelte dei cittadini a livello locale, evidentemente dolorose sul piano strettamente personale".