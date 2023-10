Ma adesso non basta chiedere scusa

L’ex sindaco Fabio Sturani si è astenuto dal dare giudizi sulla magistratura. E lo stesso faremo anche noi. Però, c’è sempre un però, perché quei 5585 giorni passati a difendersi da accuse pesantissime per un politico, beh un certo effetto lo fanno se poi, dopo tanta sofferenza, il tuo calvario giudiziario finisce e ti ritrovi finalmente un uomo libero. Sturani ha sempre camminato a testa alta in città in questi 15 anni da incubo, ma sappiamo quanto possano far male certi strani sguardi o quelle frasi anche solo sussurrate. E quanto possa far male vedere la propria città prima governata e poi bloccata nel suo sviluppo, commissariata e ferita, accusata e infangata. Ci auguriamo che, a questo punto, non basti un "ci scusi, ci siamo sbagliati".