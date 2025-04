Ma almeno spostate quella gru

Diciamolo subito chiaramente: trovare una soluzione per risolvere l’enorme problema che si è creato nel cantiere dell’ex Stracca non sarà di certo facile. E non sarà facile per svariate ragioni: innanzitutto siamo in un’area privata e il Comune non può fare come gli pare. In più su quell’ecomostro piantato in mezzo alla città grava pure un fallimento che pesa come un macigno e tutti sappiamo bene come questo comporti una miriade di complicazioni non solo legali. Dunque, non aspettiamoci una bacchetta magica che risolvi tutto dall’oggi al domani. Ma qualcosa si può e si deve fare subito: rimuovere quella gru che minaccia un intero rione.