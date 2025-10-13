ma arriva la sconfitta

Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
13 ott 2025
ANGELO CAMPIONI
In trasferta non riesce a cogliere punti. Casoria alla fine festeggia

Casoria 67 Ristopro 64: Hahn 8, Taddeo 9, Rota 2, Spizzichini 4, Berra 10, Petracca 12, Mehmedoviq 4, Seck 3, Giorgi 3, Ruggiero 12. All. Gandini FABRIANO: Romondia 3, Beyrne, Centanni 13, Dri 7, Karlis Šilke-Žunda 7, Beltrami 5, Vavoli 23, Diarra, Ponziani 6, Redini. All. Nunzi Arbitri: Fiore di Pompei (Na), Manganiello di San Giorgio del Sannio (Bn), Leggiero di San Tammaro (Ce) Parziali: 14-11; 19-16;23-16; 11-21 (67-64) Note: Tiri liberi: Casoria 11/17, Fabriano: 9/14; Tiri da 2: 16/28; 17/27; Tiri da 3: 8/29; 7/27; Rimbalzi: 34 (off.12, Seck 9 ); 34 (off. 10, Ponziani 8, Vavoli 7); Assist.11; 8.

Fabriano lotta, rimonta, ma cade ancora. La formazione cartaia incassa la quarta sconfitta consecutiva, al termine di una gara dai due volti contro Casoria. Dopo un primo tempo complicato e un blackout nel terzo quarto, i ragazzi di coach Nunzi sfiorano l’impresa nel finale, arrivando a un possesso dal pareggio. Ma la rimonta non si completa, e a esultare sono i campani, che conquistano la loro prima vittoria stagionale. Per Fabriano, invece, è tempo di riflessioni e di ritrovare al più presto fiducia e continuità. Partenza con le polveri bagnate per entrambe le squadre: al 4’ il punteggio è 2-6 per Fabriano. La PSA, trascinata da un ottimo Taddeo e con un parziale di 9 a 0 al 6’ è avanti di 5 (11-6). Fabriano reagisce prontamente e in un "amen" pareggia al 7’ (11-11). Al 10’ i locali sono avanti di 3 (14-11). Nel secondo periodo Fabriano si addormenta e Casoria vola a +9 (22-13) al 12’. Gli ospiti faticano a rientrare, mentre i campani toccano il massimo vantaggio di +13 (32-19) al 17’. I cartai accorciano nel finale, ma all’intervallo Casoria è ancora avanti di 6 (33-27). Dopo l’intervallo, Fabriano torna in campo con determinazione e, con un parziale di 13-7, agguanta il 40-40 al 33’ grazie a una tripla di Vavoli. Ma Casoria reagisce subito, alza l’intensità e piazza un break di 13-3 che chiude il terzo quarto sul 56-43. Casoria tocca il massimo vantaggio sul +16 (59-43) e Fabriano sembra allo sbando. Ma i cartai reagiscono con orgoglio, stringono le maglie in difesa e risalgono fino al -2 (66-64) al 39’. Finale da brividi: Fabriano ha il pallone per pareggiare, ma lo perde malamente, Casoria tiene i nervi saldi, gestisce gli ultimi secondi e si porta a casa una vittoria pesantissima: 67-64 il punteggio finale.

Angelo Campioni

