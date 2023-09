Ma aumenta il personale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la nuova pianta organica dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. La composizione dell’organigramma, in vigore da ieri, servirà per sviluppare le sfide nei sei porti che compongono la struttura tra Marche e Abruzzo. La pianta organica, adottata all’unanimità dal Comitato di gestione il 20 luglio, prevede 86 figure rispetto alle attuali 57, con un incremento di 29 occupati. Per completare il quadro delle posizioni già previste si stanno svolgendo, in questi mesi, i concorsi per assumere le nove figure mancanti. La nuova pianta organica include 5 dirigenti, incluso il Segretario generale, 18 quadri e 63 impiegati.